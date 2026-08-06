Автомобиль врио главы Шебекинского округа атаковал FPV-дрон

Временно исполняющий обязанности главы Шебекинского округа Белгородской области Руслан Дегтярёв сообщил об атаке беспилотника ВСУ на служебный автомобиль во время поездки в приграничный населённый пункт.

По словам чиновника, он направлялся на встречу с жителями села, которое регулярно подвергается обстрелам и находится в сложной обстановке. Во время движения по машине нанесли удар FPV-дроном.

В результате атаки автомобиль получил повреждения, однако находившиеся внутри люди не пострадали. В связи с произошедшим запланированную встречу с жителями пришлось перенести.

Дегтярёв отметил, что работа с проблемами приграничного населённого пункта будет продолжена. О новой дате визита местных жителей обещали уведомить дополнительно.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области украинский дрон атаковал рейсовый автобус с рабочими Днепрорудненского комбината на трассе Весёлое — Днепрорудное. Один человек погиб, 12 пострадали.