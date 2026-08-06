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6 августа, 20:22

Автомобиль врио главы Шебекинского округа атаковал FPV-дрон

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Временно исполняющий обязанности главы Шебекинского округа Белгородской области Руслан Дегтярёв сообщил об атаке беспилотника ВСУ на служебный автомобиль во время поездки в приграничный населённый пункт.

По словам чиновника, он направлялся на встречу с жителями села, которое регулярно подвергается обстрелам и находится в сложной обстановке. Во время движения по машине нанесли удар FPV-дроном.

В результате атаки автомобиль получил повреждения, однако находившиеся внутри люди не пострадали. В связи с произошедшим запланированную встречу с жителями пришлось перенести.

Дегтярёв отметил, что работа с проблемами приграничного населённого пункта будет продолжена. О новой дате визита местных жителей обещали уведомить дополнительно.

Четыре мирных жителя ранены при ударах ВСУ по Белгородской области
Четыре мирных жителя ранены при ударах ВСУ по Белгородской области

Ранее сообщалось, что в Запорожской области украинский дрон атаковал рейсовый автобус с рабочими Днепрорудненского комбината на трассе Весёлое — Днепрорудное. Один человек погиб, 12 пострадали.

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Артём Гапоненко
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