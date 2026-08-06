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6 августа, 20:42

Иран заявил об операции против «вражеских целей» в районе Ормузского пролива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

В районе острова Кешм в Ормузском проливе произошли взрывы, которые в Иране объяснили проведением операции против «вражеских целей». Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источники.

По данным издания, столкновение произошло недалеко от входа в стратегически важный пролив. В Иране заявили, что поставленные задачи были выполнены силами командования страны.

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Сообщение появилось на фоне недавних договорённостей Ирана и Омана по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. Стороны на протяжении последних месяцев согласовывали новый маршрут для коммерческих судов, а также обсуждали технические, юридические и экологические вопросы его использования.

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Артём Гапоненко
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