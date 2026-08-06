Иран заявил об операции против «вражеских целей» в районе Ормузского пролива

В районе острова Кешм в Ормузском проливе произошли взрывы, которые в Иране объяснили проведением операции против «вражеских целей». Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источники.

По данным издания, столкновение произошло недалеко от входа в стратегически важный пролив. В Иране заявили, что поставленные задачи были выполнены силами командования страны.

Сообщение появилось на фоне недавних договорённостей Ирана и Омана по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. Стороны на протяжении последних месяцев согласовывали новый маршрут для коммерческих судов, а также обсуждали технические, юридические и экологические вопросы его использования.