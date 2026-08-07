Под Дамаском произошёл взрыв в микроавтобусе с пассажирами, есть погибшие

В пригороде Дамаска прогремел взрыв в микроавтобусе, в результате которого погибли и пострадали люди. Об этом сообщил сирийский государственный телеканал Al-Ikhbaria.

Инцидент произошёл в районе Джамарана, расположенном недалеко от сирийской столицы. По предварительным данным, сработало взрывное устройство. Пока неясно, находилась ли взрывчатка внутри микроавтобуса или была закреплена снаружи. Точное число погибших и раненых также не раскрывается.

В пригороде Дамаска подорвали микроавтобус. Видео © X / DiwanDaily

На месте работают экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также выяснить происхождение взрывного устройства.

Информация о возможных подозреваемых и мотивах случившегося пока отсутствует. Власти продолжают проверку и обещают сообщить новые подробности после завершения первичных следственных действий.

Ранее Life.ru писал, что в центре Дамаска произошла серия взрывов, в результате которых погиб один человек, а более 30 получили ранения. По данным МВД Сирии, одно устройство находилось в мусорном баке, второе – в припаркованном автомобиле рядом со зданием министерства туризма. Среди пострадавших тогда оказался заместитель министра туризма Сирии Фарадж аль-Кашкуши.