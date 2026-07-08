При взрывах в Дамаске погиб один человек, более 30 получили ранения
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Один человек скончался, ещё более тридцати получили ранения в результате взрывов в центре Дамаска. Об этом сообщил представитель МВД Сирии Нуреддин аль-Баба.
«Один из пострадавших граждан во второй половине дня умер от полученных ранений в больнице, ещё четверым понадобились срочные операции», — уточнил Нуреддин аль-Баба.
По его словам, вылазка стала неудачной попыткой прорвать периметр безопасности, который охранял президента Франции Эмманюэля Макрона и его делегацию. Представитель МВД добавил, что Сирия сталкивается с атаками из-за своей стабилизирующей роли в регионе, а отдельные силы стремятся втянуть страну в конфликты.
Среди раненых оказался заместитель министра туризма Сирии Фарадж аль-Кашкуши. Он получил травму ноги. Взрывные устройства сработали рядом со зданием министерства туризма, когда силовики пытались их обезвредить. Одно устройство террористы спрятали в мусорный бак, второе заложили в припаркованный автомобиль.
Напомним, взрывы раздались утром 7 июля в районе гостиницы Four Seasons, где жил президент Франции Эмманюэль Макрон. Однако кортеж французского лидера покинул резиденцию за пятнадцать минут до инцидента. Макрон прилетел в Дамаск в понедельник.
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