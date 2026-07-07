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7 июля, 11:00

Замминистра туризма Сирии аль-Кашкуш пострадал при взрывах в Дамаске

Обложка © ТАСС /IMAGO/Mohammad Bashir Aldaher

Обложка © ТАСС /IMAGO/Mohammad Bashir Aldaher

В Дамаске во время взрывов, прогремевших рядом с отелем, где поселился президент Франции Эммануэль Макрон, пострадал замминистра туризма Сирии Фарадж аль-Кашкуш. Он получил ранения, сообщает телеканал Al-Hadath.

«Замминистра туризма Сирии Фарадж аль-Кашкуш получил ранения в результате взрывов в Дамаске», — говорится в сообщении.

Одна бомба у отеля Макрона в Дамаске была спрятана в мусорке, а вторая – в авто
Одна бомба у отеля Макрона в Дамаске была спрятана в мусорке, а вторая – в авто

Напомним, что в Дамаске утром 7 июля произошли взрывы, пострадали не менее 18 человек. Информацию подтвердило Министерство внутренних дел Сирии. Рядом с местом ЧП находятся министерство туризма страны и отель, где остановился президент Франции Эмманюэль Макрон. В момент взрыва его не было в гостинице. Французский лидер прибыл в сирийскую столицу вечером 6 июля впервые за 17 лет. Политик также стал первым руководителем страны ЕС, посетившим Сирию после смены власти.

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Наталья Афонина
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