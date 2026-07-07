Замминистра туризма Сирии аль-Кашкуш пострадал при взрывах в Дамаске

В Дамаске во время взрывов, прогремевших рядом с отелем, где поселился президент Франции Эммануэль Макрон, пострадал замминистра туризма Сирии Фарадж аль-Кашкуш. Он получил ранения, сообщает телеканал Al-Hadath.

Напомним, что в Дамаске утром 7 июля произошли взрывы, пострадали не менее 18 человек. Информацию подтвердило Министерство внутренних дел Сирии. Рядом с местом ЧП находятся министерство туризма страны и отель, где остановился президент Франции Эмманюэль Макрон. В момент взрыва его не было в гостинице. Французский лидер прибыл в сирийскую столицу вечером 6 июля впервые за 17 лет. Политик также стал первым руководителем страны ЕС, посетившим Сирию после смены власти.