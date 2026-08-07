Трамп в ответ на просьбы Киева о Patriot заявил, что США сами в них нуждаются

США не готовы без оглядки отдавать Украине ракеты большой дальности и перехватчики для комплексов Patriot. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что такие боеприпасы необходимы и самой американской армии.

Во время общения с журналистами в Белом доме президента спросили о возможных новых поставках Киеву. В ответ он напомнил о собственных оборонных потребностях Вашингтона.

«Нам они тоже нужны. Знаете, Байден дал ему вооружения на сумму $300 млрд», – заявил Трамп, имея в виду Владимира Зеленского.

Американский лидер вновь раскритиковал политику своего предшественника-демократа. По его словам, прежняя администрация отправила Украине огромные объёмы вооружений, не потребовав за них оплаты.

«Оно было передано совершенно бесплатно», – подчеркнул хозяин Белого дома.

Трамп не уточнил, принял ли Вашингтон окончательное решение по ракетам Patriot и дальнобойным боеприпасам. Однако дал понять, что при обсуждении дальнейшей поддержки Киева США намерены прежде всего учитывать состояние собственных запасов.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп увидел прогресс в урегулировании конфликта России и Украины. Американский лидер признался, что ожидал более простых переговоров, однако этот кризис оказался самым сложным из тех, которыми он занимался. При этом президент США не объяснил, какие именно изменения позволили ему сделать такой вывод.