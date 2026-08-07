На 100-м году жизни скончался ветеран ВОВ Фёдор Ющенко из Брянской области

Последний участник Великой Отечественной войны из Погарского района Брянской области Фёдор Ющенко скончался на 100-м году жизни. Об этом сообщили в администрации района.

Ветеран умер 5 августа, не дожив несколько месяцев до своего векового юбилея. Фёдор Иванович был награждён орденом Великой Отечественной войны, орденом Трудового Красного Знамени, а также имел звание почётного гражданина Погарского района.

После освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году Ющенко был призван в армию. Он принимал участие в боевых действиях, в том числе в освобождении Варшавы и боях за Берлин.

После окончания войны ветеран связал свою жизнь с сельским хозяйством. В 1946 году он начал работать в колхозе «Северный полюс», позднее возглавил совхоз «Фрунзенский», а с 1956 года стал председателем колхоза имени Чапаева в селе Городище. На этой должности он проработал 32 года.

Фёдор Ющенко воспитал пятерых детей. После выхода на пенсию он продолжал жить в родном селе, сохраняя активную жизненную позицию.

В администрации района отметили, что ветерана отличали трудолюбие, любовь к семье и Родине, а также оптимизм и жизнелюбие.

Ранее в Кашкадарьинской области Узбекистана ушёл из жизни Розибой Сатторов — старейший участник Великой Отечественной, проживший 116 лет. По архивным сведениям, всего от Узбекской ССР (тогда здесь проживало 6,8 млн граждан) ушли на передовую почти 2 млн солдат и офицеров.