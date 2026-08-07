Гендиректор «ИжАвиа» объявил об уходе после лишения компании сертификата

Гендиректор «ИжАвиа» Александр Синельников объявил об уходе из компании спустя несколько дней после прекращения полётов перевозчика. О своём решении он сообщил в личном канале в Max.

«Завтра мой последний день в «ИжАвиа», меня попросили, и я написал заявление об увольнении», – написал Синельников.

Он возглавлял авиакомпанию с 2018 года. В конце июля Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта из-за замечаний к обеспечению безопасности полётов. С 1 августа перевозчик прекратил выполнять коммерческие рейсы и остановил продажу билетов.

Тем временем власти Удмуртии заявили, что перевозчик уже занимается устранением выявленных нарушений. По словам врио главы региона Ольги Абрамовой, этот вопрос обсуждался на встрече с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым. Сейчас основной задачей остаётся восстановление сертификата эксплуатанта, сохранение транспортной доступности республики и выполнение обязательств перед пассажирами. Кроме того, региональные власти намерены сохранить коллектив перевозчика и заверили, что все социальные обязательства перед сотрудниками будут выполнены.

До приостановки работы «ИжАвиа» выполняла рейсы из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Екатеринбург и другие города. В парке перевозчика находятся два Boeing 737-800 и четыре самолёта Як-42.

Ранее Life.ru писал, что власти Удмуртии не отказались от планов по приватизации «ИжАвиа», несмотря на прекращение полётов. Сейчас проводится оценка стоимости 100% акций компании, результаты которой ожидаются осенью. После этого перевозчика планируют выставить на открытый аукцион, однако торги намерены провести не раньше конца 2026 года.