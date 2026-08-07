Финский залив превратился в огромный матча латте

Вдоль побережья Финского залива заметили необычное изменение цвета воды — местами она приобрела болотисто-зелёный оттенок, напоминающий матча латте, а на отдельных участках стала ярко-зелёной. Об этом пишет «Фонтанка».

Как сообщили специалисты Северо-Западного управления Росприроднадзора, причиной явления стало активное размножение и последующее отмирание сине-зеленых водорослей.

Финский залив стал зелёным из-за водорослей. Видео © Telegram / Фонтанка SPB Online

По данным ведомства, характерные зелёные, голубоватые, серые и тёмные пятна на поверхности воды связаны со скоплениями колониальной водоросли Microcystis aeruginosa Kützing, которая находится на разных этапах развития и разложения.

Эксперты связывают усиление этого процесса с жаркой погодой. При повышении температуры воды создаются благоприятные условия для массового роста водорослей.

Специалисты отмечают, что реакция организма на такое явление может отличаться у разных людей. При этом купаться в воде с необычным цветом и неприятным запахом не рекомендуется из-за возможного раздражения кожи и других негативных последствий.

Ранее Life.ru рассказывал, что Чёрное море этим летом изменило привычный вид и стало заметно ярко-бирюзовым. Учёные объяснили это ежегодным цветением микроскопических водорослей, которое удалось зафиксировать аппарату NASA PACE.