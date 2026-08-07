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6 августа, 22:03

Иран подготовил законопроект о запрете прохода судов США и Израиля через Ормуз

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio

В парламенте Ирана рассматривают законопроект, который предусматривает запрет на проход через Ормузский пролив судов, связанных с США, Израилем и другими государствами, признанными Тегераном враждебными. Об этом заявил член президиума парламента Алиреза Салими, его слова приводит агентство Fars.

По его словам, документ под названием «Стратегические меры по обеспечению безопасности и устойчивого развития Ормузского пролива» сейчас находится на рассмотрении парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике.

Согласно проекту, ограничения затронут не только суда под флагами США и Израиля, но и корабли, перевозящие любые грузы, связанные с израильской стороной. Запрет также может распространиться на государства, которые, по мнению Тегерана, участвовали в военных действиях против так называемого исламского фронта сопротивления.

Кроме того, законопроект предусматривает, что страны и частные лица, причинившие ущерб Ирану, не смогут использовать Ормузский пролив и Персидский залив до выплаты компенсации. За нарушение запрета предлагается ввести штраф в размере до 20% стоимости перевозимого груза.

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Документ также возлагает контроль за судоходством, мониторинг движения судов и обеспечение безопасности в Персидском заливе на иранское правительство при взаимодействии с вооружёнными силами страны.

Как отмечает Fars, законопроект пока не внесён на окончательное рассмотрение. Сейчас он проходит экспертную оценку, а парламент собирает предложения по его доработке.

Ранее стало известно, что Иран и Оман договорились о временном маршруте через Ормузский пролив. Новый предполагаемый коридор будет использоваться от двух до четырёх месяцев.

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Артём Гапоненко
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