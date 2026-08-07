Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 23:48

Все реки и озёра Англии признали загрязнёнными химикатами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ben Molyneux

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ben Molyneux

Ни одна река или озеро Англии не смогли пройти проверку на соответствие требованиям хорошего химического состояния. Все поверхностные водоёмы страны загрязнены токсичными веществами, а полностью справиться с последствиями британские специалисты рассчитывают лишь через десятилетия. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные Агентства по охране окружающей среды.

Согласно последней оценке, хорошее экологическое состояние сохраняют лишь 14,3% поверхностных вод Англии. Однако по химическим показателям проверку не прошёл ни один водоём.

«Если концентрации химических веществ превышают установленные нормативы, водный объект не соответствует требованиям хорошего химического состояния», – говорится в публикации.

Одной из главных проблем остаются стойкие загрязнители, которые долго сохраняются в окружающей среде. Именно их концентрацию необходимо снизить, чтобы реки и озёра смогли соответствовать установленным экологическим требованиям.

Быстрого улучшения ситуации специалисты не ждут. По прогнозу природоохранного агентства, добиться хорошего экологического состояния поверхностных вод удастся не раньше 2063 года.

Дунай обмелел до рекорда: судоходство встало, а из воды показались мост и мамонт
Дунай обмелел до рекорда: судоходство встало, а из воды показались мост и мамонт

Ранее Life.ru писал о рекордном обмелении Рейна в Германии: возле города Кауб уровень воды рухнул до исторического минимума в 19 сантиметров. Из-за нехватки глубины некоторые грузовые суда теперь заполняют лишь на 20% от обычной вместимости, что бьёт по речной логистике и увеличивает стоимость перевозок.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Великобритания
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar