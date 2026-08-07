Все реки и озёра Англии признали загрязнёнными химикатами

Ни одна река или озеро Англии не смогли пройти проверку на соответствие требованиям хорошего химического состояния. Все поверхностные водоёмы страны загрязнены токсичными веществами, а полностью справиться с последствиями британские специалисты рассчитывают лишь через десятилетия. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные Агентства по охране окружающей среды.

Согласно последней оценке, хорошее экологическое состояние сохраняют лишь 14,3% поверхностных вод Англии. Однако по химическим показателям проверку не прошёл ни один водоём.

«Если концентрации химических веществ превышают установленные нормативы, водный объект не соответствует требованиям хорошего химического состояния», – говорится в публикации.

Одной из главных проблем остаются стойкие загрязнители, которые долго сохраняются в окружающей среде. Именно их концентрацию необходимо снизить, чтобы реки и озёра смогли соответствовать установленным экологическим требованиям.

Быстрого улучшения ситуации специалисты не ждут. По прогнозу природоохранного агентства, добиться хорошего экологического состояния поверхностных вод удастся не раньше 2063 года.

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