Лидер ЛДПР Слуцкий назвал идею «Яблока» о договоре с Украиной Брестским миром 2.0

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой признать партию «Яблоко» нежелательной организацией. Соответствующее заявление он опубликовал на платформе «Макс».

Глава ЛДПР раскритиковал предложения партии по урегулированию конфликта с Украиной, сравнив их с Брестским миром 1918 года. По его мнению, подобный подход означал бы отказ от защиты Донбасса и Новороссии, а также стал бы предательством интересов страны и памяти российских военнослужащих.

По словам политика, ещё в 2021 году основатель ЛДПР Владимир Жириновский говорил, что партия может столкнуться с подобным решением из-за своих политических взглядов. Теперь, считает Слуцкий, для этого наступил подходящий момент.

«Мир, предложенный «Яблоком», — это Брестский мир 2.0. Владимир Вольфович Жириновский ещё в 2021 году говорил, что за такие идеи «Яблоко» рано или поздно признают нежелательной организацией. Время пришло», — написал он в своём канале.

Слуцкий заявил, что подобные инициативы нельзя считать стремлением к миру, назвав их капитуляцией и предательством.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов также подверг критике партию «Яблоко». Он заявил, что политическая сила не осуждала действия Украины и не оказывала помощи людям, пострадавшим в ходе конфликта, а также выразил мнение, что идеи основателя партии Григория Явлинского сформировались под влиянием США.