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7 августа, 01:16

Сразу пять за месяц: В киберподразделении США произошла тревожная серия самоубийств

Bloomberg: Киберкомандование США выясняет причины серии самоубийств сотрудников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Киберкомандование США проводит проверку после серии самоубийств среди военнослужащих и сотрудников, связанных с подразделением. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации издания, с начала июня по первые числа июля как минимум пять человек, работавших непосредственно в Киберкомандовании США или тесно сотрудничавших с ним, покончили с собой.

Как отмечает Bloomberg, одной из возможных причин произошедшего рассматривается возросшая нагрузка на персонал. За последний год специалисты подразделения были активно задействованы в операциях, связанных с зарубежными конфликтами, в том числе с военной операцией против Ирана.

Источники агентства также указывают, что руководство обеспокоено состоянием психического здоровья сотрудников, занимающихся кибероперациями. С момента создания в 2010 году Киберкомандование США испытывает хроническую нехватку специалистов на ключевых направлениях, что дополнительно увеличивает нагрузку на действующий персонал.

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Ранее сообщалось, что американская администрация столкнулась с острой нехваткой денег для ведения военных действий против Ирана. Команда Дональда Трампа активно ищет способы покрыть расходы на операцию. При этом сам американский лидер не проявляет особой инициативы.

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Артём Гапоненко
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