Бумажные квитанции уходят в прошлое: Как изменятся платежи за ЖКУ в 2027 году

Россиянам с 1 сентября 2027 года начнут направлять квитанции за жилищно-коммунальные услуги в электронном виде через личный кабинет на портале «Госуслуги». Об этом РИА «Новости» сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По словам депутата, новый порядок будет распространяться на собственников жилья, у которых есть подтверждённая учётная запись на портале и которые не отказались от получения электронных платёжных документов.

Однако Кошелев подчеркнул, что переход на цифровой формат станет правом граждан, а не обязательным требованием. Те, кто предпочитает получать бумажные квитанции, смогут сохранить прежний способ доставки.

Изменения связаны с законом, который президент России Владимир Путин подписал 26 июля. Документ предусматривает возможность направления электронных платёжных документов за ЖКУ через личный кабинет на «Госуслугах» и входит в пакет мер по поддержке «Почты России».

Ранее Life.ru рассказывал, что пенсионеры могут экономить на ЖКХ двумя способами: льготы (скидки по статусу) и субсидии (по доходам). 50% компенсации положены инвалидам, ветеранам, «чернобыльцам» и другим категориям. Пенсионеры старше 70 лет получают возврат 50% взносов на капремонт, с 80 лет — 100%. Но если в квартире прописан работающий родственник, льготу могут не дать.