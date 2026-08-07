Боец «Центра» четыре месяца передавал данные из тыла ВСУ

Российский разведчик с позывным Седой около четырёх месяцев скрытно работал в тылу ВСУ в районе Белицкого в ДНР. Всё это время он передавал сведения о перемещениях техники и личного состава, которые затем использовали при подготовке штурма, рассказал РИА «Новости» заместитель командира батальона Станислав Соловьёв.

Боец 110-й бригады 51-й общевойсковой гвардейской армии получил задачу проникнуть за позиции противника и вести наблюдение. Чтобы не попасться, ему приходилось постоянно менять убежища.

«Он укрывался в подвалах и хозяйственных постройках. Бывали случаи, когда военнослужащие противника заходили в дома, где он скрывался, осматривали помещения и уходили, не обнаружив его», – сообщил Соловьёв.

Основной задачей Седого был сбор данных о расположении и действиях украинских формирований. Разведчик фиксировал маршруты перемещения подразделений, направления движения техники и передавал другую информацию, необходимую командованию.

После завершения задания военнослужащего успешно вывели с занимаемой территории. Затем российские подразделения приступили к штурмовым действиям и зачистке Белицкого.

Группировка войск «Центр» завершила освобождение населённого пункта 22 июля. На следующий день Минобороны России официально сообщило о переходе города под контроль российских сил.

Ранее Life.ru писал, что перед штурмом Светлого российские подразделения вели разведку на глубине до 30 километров от линии боевого соприкосновения. Военные выяснили расположение сил ВСУ, обнаружили резервы и изучили построение обороны противника. Полученные сведения использовали при подготовке наступления и выборе наиболее эффективной тактики.