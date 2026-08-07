Два бешеных бобра напали на посетителей парка в США

В американском штате Мэриленд частично закрыли национальный парк Каннингем-Фолс после двух нападений бобров с бешенством на посетителей. За две недели заражённые животные покусали 13-летнего ребёнка и 19-летнего рыбака, сообщили местные власти.

Первый случай произошёл 26 июля. Бобёр напал на подростка, который плавал в водоёме. Животное удалось поймать и усыпить, а лабораторные анализы подтвердили наличие инфекции.

Второе нападение зафиксировали 5 августа. Другой грызун укусил за ногу молодого мужчину, рыбачившего на территории парка.

После этого власти закрыли часть рекреационной зоны, участок ручья и лодочную станцию. Специалисты продолжают проверять окрестности и оценивать риск новых контактов с заражёнными зверями.

«Бешенство передаётся через укус или царапину. Когда человек или животное начинают испытывать симптомы, почти всегда исход без необходимого лечения будет летальным», – предупредило управление здравоохранения округа Фредерик.

Посетителей призвали не приближаться к диким животным, особенно если те ведут себя необычно или не боятся людей. При укусе или царапине необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Ранее Life.ru писал, что у острова Русский недалеко от Владивостока заметили акулу длиной около 2,5 метра. Отдыхающий на гидроцикле попытался отогнать хищницу от берега, однако та продолжила плыть в сторону пляжа. В Приморье таких встреч становится больше, что специалисты связывают с потеплением морской воды.