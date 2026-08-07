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Регион
7 августа, 04:29

Силы ПВО отразили ночной налёт вражеских БПЛА на Ростовскую область

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы противовоздушной обороны ночью отразили атаку беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его данным, дроны были уничтожены в небе над Чертковским, Тарасовским и Матвеево-Курганским районами.

Информация о пострадавших среди населения и повреждениях объектов на земле не поступала. Власти продолжают уточнять последствия атаки.

Автомобиль врио главы Шебекинского округа атаковал FPV-дрон
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Ранее сообщалось, что в Запорожской области украинский дрон атаковал рейсовый автобус с рабочими Днепрорудненского комбината на трассе Весёлое — Днепрорудное. Один человек погиб, 12 пострадали.

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Артём Гапоненко
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