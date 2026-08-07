Силы ПВО отразили ночной налёт вражеских БПЛА на Ростовскую область

Силы противовоздушной обороны ночью отразили атаку беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его данным, дроны были уничтожены в небе над Чертковским, Тарасовским и Матвеево-Курганским районами.

Информация о пострадавших среди населения и повреждениях объектов на земле не поступала. Власти продолжают уточнять последствия атаки.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области украинский дрон атаковал рейсовый автобус с рабочими Днепрорудненского комбината на трассе Весёлое — Днепрорудное. Один человек погиб, 12 пострадали.