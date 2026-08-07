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Регион
7 августа, 04:27

Над Воронежской областью ПВО за ночь сбила 11 БПЛА

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 11 беспилотников над Воронежской областью. Воздушные цели были обнаружены над одним городским округом и тремя районами региона, сообщил губернатор Александр Гусев.

По предварительным данным, в результате ночной атаки никто не пострадал. Информации о разрушениях и повреждении объектов на земле также не поступало.

«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и тремя районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов», – сообщил Гусев.

Глава региона не уточнил, над какими именно территориями были перехвачены воздушные цели. После завершения атаки объявлен отбой опасности БПЛА.

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Ранее Life.ru писал, что в Ярославской области силы ПВО и РЭБ уничтожили 93 беспилотника, однако обломки попали в резервуары НПЗ и вызвали пожар. Ещё несколько фрагментов повредили частные дома, многоэтажки и автомобили. Четыре человека пострадали, троих госпитализировали с осколочными ранениями.

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Юния Ларсон
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