Над Воронежской областью ПВО за ночь сбила 11 БПЛА

Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 11 беспилотников над Воронежской областью. Воздушные цели были обнаружены над одним городским округом и тремя районами региона, сообщил губернатор Александр Гусев.

По предварительным данным, в результате ночной атаки никто не пострадал. Информации о разрушениях и повреждении объектов на земле также не поступало.

«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и тремя районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов», – сообщил Гусев.

Глава региона не уточнил, над какими именно территориями были перехвачены воздушные цели. После завершения атаки объявлен отбой опасности БПЛА.

Ранее Life.ru писал, что в Ярославской области силы ПВО и РЭБ уничтожили 93 беспилотника, однако обломки попали в резервуары НПЗ и вызвали пожар. Ещё несколько фрагментов повредили частные дома, многоэтажки и автомобили. Четыре человека пострадали, троих госпитализировали с осколочными ранениями.