Премьер Литвы одёрнул министра обороны за слова об угрозе со стороны России

В Литве опровергли слова министра обороны страны Робертаса Каунаса о якобы растущей угрозе со стороны России. Премьер-министр Миндаугас Синкявичюс заявил, что любые публичные заявления нужно тщательно взвешивать и не стоит пугать людей, пишет LRT.

«Я хотел бы заверить общественность в том, что уровень угроз как-то кардинально не изменился, он (просто. — Прим. ред.) существует», — сказал глава правительства.

Накануне министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что Россия якобы может нанести удары по объектам Литвы с помощью украинских дронов. Доказательств он не привёл. По его словам, в Литве рассматривают возможность атак на транспорт, энергетику и другие важные объекты. Для этого, как он утверждает, могут использовать как обычное оружие, так и гибридные методы.