Паслер: Три дрона упали на крышу логистического центра в Екатеринбурге

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь беспилотников над Свердловской областью. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер.

«Уважаемые уральцы! Сегодня враг в очередной раз атаковал регион с воздуха <...> Силами Министерства обороны РФ, средствами авиации и ПВО, мобильными огневыми группами уничтожены восемь беспилотников», — говорится в сообщении.

Паслер добавил, что три дрона упали на крышу логистического центра. Находившихся внутри людей оперативно вывели в безопасную зону. Обошлось без пострадавших.

На месте падения обломков вспыхнул пожар. Сейчас возгорание тушат расчёты МЧС, параллельно работают аварийные бригады.

Паслер отдельно предупредил уральцев о недопустимости съёмки работы систем защиты. Он призвал не публиковать кадры последствий, чтобы не содействовать противнику в его преступных действиях.

Ранее в пресс-службе компании Wildberries сообщили, что на логистическом объекте в Екатеринбурге возник пожар после атаки. Сотрудников склада заранее эвакуировали. Товары перенаправляются на другие площадки.