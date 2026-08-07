Первая смерть от укуса гадюки за лето: погиб экскурсовод из Кисловодска

В Кисловодске (Ставропольский край) зафиксирован первый за лето случай гибели от укуса гадюки. Жертвой стал 73-летний экскурсовод, пишет Telegram-канал Mash.

Мужчина поехал с друзьями на кладбище, где его укусила змея. Дома нога начала быстро опухать, его увезли в больницу и положили в реанимацию. Вечером врачи сообщили родственникам, что пациенту стало лучше и его можно забирать. Пока близкие собирались за ним, им снова позвонили и сказали, что мужчина умер. Причина — остановка сердца. Семья заказала независимую экспертизу и, если она подтвердит нарушения, намерена добиваться проверки.

До этого случая все пострадавшие от укусов гадюк в этом сезоне выживали.

Ранее в Подмосковье женщину укусила гадюка, когда она работала на даче. У пострадавшей пошла кровь, и рука начала быстро опухать. Женщину увезли в больницу, где врачи ввели сыворотку и назначили лечение, чтобы предотвратить проблемы со свёртываемостью крови. Через четыре дня её выписали домой.