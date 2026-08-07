Сразу несколько командиров боевых групп 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ найдены мёртвыми в Сумской области. Официально заявлено о самоубийствах, однако в российских силовых структурах сообщили иную версию — с военными могли расправиться родственники пропавших без вести.

По данным источника ТАСС, погибшие офицеры выполняли задачи в Запселье и Мирополье, освобождённых российскими подразделениями «Северян». Командование украинской бригады придерживается версии, что военнослужащие покончили с собой. Однако эта трактовка вызывает сомнения.

Собеседник агентства отметил, что некоторые из погибших ранее получали прямые угрозы. В частности, известно о давлении на штаб-сержанта И. Зиркевича. Недовольство исходило от родственников солдат, числящихся пропавшими без вести. В силовых структурах допустили, что именно эти люди могли расправиться с командирами.

На фоне произошедшего руководство бригады предприняло срочные меры для стабилизации обстановки в подразделении. Было принято решение переформировать боевые группы, а часть личного состава перебросили в Харьковскую область.

Ранее Life.ru сообщал, что родственники ищут немощных инвалидов из 143-й бригады ВСУ. Большинство мобилизованных были предпенсионного возраста — старше 50 лет. Утверждается, что многие из них страдали хроническими заболеваниями. Кроме того, у части военнослужащих имелись психические расстройства.