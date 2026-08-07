Мишустин и Пашинян коротко пообщались перед заседанием в Киргизии

В Киргизии прошла краткая беседа глав правительств России и Армении Михаила Мишустина и Никола Пашиняна. О деталях встречи перед началом Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) сообщает РИА «Новости».

Премьер-министр РФ прибыл в республику с двухдневным визитом в четверг. В городе Чолпон-Ате стартовало расширенное заседание совета.

Политики добрались до площадки мероприятия на одном автомобиле. Уже на месте, направляясь к зоне для совместной фотографии, они на ходу обменялись несколькими фразами.

Встреча глав делегаций проходит 6–7 августа. Она стала второй в 2026 году и сорок седьмой с момента запуска Евразийского экономического союза. Предыдущие переговоры в таком формате состоялись 26–27 марта в казахстанском Шымкенте. Помимо Мишустина и Никола Пашиняна, на площадку прибыли остальные участники заседания. Подробности их краткого диалога не приводятся.

Ранее Пашинян заявил, что достиг договорённостей с российским коллегой Михаилом Мишустиным по вопросу ограничений на поставки армянской продукции в Россию. По его словам, переговоры 6 июля в Екатеринбурге прошли в открытой и дружественной атмосфере. При этом он не стал раскрывать подробности соглашений, отметив, что стороны решили дождаться практической реализации достигнутых решений.