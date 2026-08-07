«Серьёзный подарок не может быть дешёвым»: Сколько стоит подарить звезду с неба

Именной сертификат на звезду или астероид может стоить от 15 тысяч до нескольких миллионов рублей, рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота. По его словам, такие сувениры востребованы в качестве необычных подарков, а цена во многом зависит от того, на какую аудиторию рассчитана услуга.

«Здесь работает интересная экономическая теория — эффект Веблена, когда с ростом цены спрос на услугу не падает, а растёт. Серьёзный подарок не может быть дешёвым», — отметил специалист в беседе с «Абзацем».

Для покупателей среднего ценового сегмента подобный сертификат обычно обходится в 15–30 тысяч рублей. В премиальном сегменте стоимость может достигать нескольких миллионов, причём высокую планку продавцы поддерживают ради сохранения интереса обеспеченной аудитории.

При этом никакого права собственности на небесное тело такой документ не даёт. Компания лишь условно резервирует объект и выдаёт красиво оформленный сертификат, поэтому речь идёт исключительно о сувенирной услуге, заключил эксперт.

Кстати, треть россиян передаривают подарки, а половина хранят «на всякий случай». При этом большинство тратит на подарок не более 5000 рублей.