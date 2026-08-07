Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 07:28

Премьеры ЕАЭС подписали пакет документов по итогам межправсовета

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Главы правительств стран Евразийского экономического союза подписали пакет документов по итогам 47-го заседания Евразийского межправительственного совета. Встреча прошла в киргизском городе Чолпон-Ата.

В числе участников был и председатель кабмина РФ Михаил Мишустин. Среди ключевых решений — три соглашения. Первое касается электронной торговли в рамках объединения, второе — взаимного признания документов об учёных званиях, третье — взаимного допуска брокеров и дилеров к участию в биржевых торгах.

Мишустин: ЕАЭС утвердит единые правила работы маркетплейсов
Мишустин: ЕАЭС утвердит единые правила работы маркетплейсов

На заседании Евразийского межправсовета в Киргизии присутствовал и премьер-министр Армении Никол Пашинян, который заявил, что Ереван продолжит курс на углубление связей с государствами ЕАЭС. Укрепление сотрудничества с членами организации остаётся одним из внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов республики, заверил он.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ЕАЭС
  • Михаил Мишустин
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar