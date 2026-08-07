Премьеры ЕАЭС подписали пакет документов по итогам межправсовета
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Главы правительств стран Евразийского экономического союза подписали пакет документов по итогам 47-го заседания Евразийского межправительственного совета. Встреча прошла в киргизском городе Чолпон-Ата.
В числе участников был и председатель кабмина РФ Михаил Мишустин. Среди ключевых решений — три соглашения. Первое касается электронной торговли в рамках объединения, второе — взаимного признания документов об учёных званиях, третье — взаимного допуска брокеров и дилеров к участию в биржевых торгах.
На заседании Евразийского межправсовета в Киргизии присутствовал и премьер-министр Армении Никол Пашинян, который заявил, что Ереван продолжит курс на углубление связей с государствами ЕАЭС. Укрепление сотрудничества с членами организации остаётся одним из внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов республики, заверил он.
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