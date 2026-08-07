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7 августа, 08:02

«Рыболовная сверхдержава» Исландия просит ЕК не мешать референдуму по вступлению в ЕС

Исландия попросила Еврокомиссию не вмешиваться в референдум по вступлению в ЕС

Рейкьявик. Обложка © ТАСС / Zuma / CSM

Рейкьявик. Обложка © ТАСС / Zuma / CSM

Исландия призвала Еврокомиссию не вмешиваться в предстоящий референдум о возобновлении переговоров по вступлению в Евросоюз. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Euractiv.

По данным издания, власти страны обратились к Еврокомиссии с просьбой воздержаться от любых действий, которые могут быть восприняты как попытка повлиять на итоги голосования 29 августа. В Рейкьявике подчеркнули, что иностранное вмешательство в плебисцит считают недопустимым.

Ранее с аналогичным призывом к европейским политикам выступила лидер исландской Партии независимости Гудрун Хафстейнсдоттир, также потребовавшая не оказывать влияния на внутренний политический процесс.

При этом Исландия уже обозначила ключевое условие возможного вступления в Евросоюз — сохранение полного контроля над рыболовной отраслью. Глава МИД Торгердур Катрин Гуннарсдоуттир заявила, что Брюссель «должен учитывать», что республика является «сверхдержавой в Европе» в сфере рыболовства. Она предупредила, что без этого переговоры о членстве будут крайне затруднены.

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Ранее западные СМИ сообщали, что при вступлении в Евросоюз пару Исландии может составить Черногория. Такой сценарий станет возможен, если исландцы на референдуме 29 августа поддержат возобновление переговоров о членстве. Власти обеих стран позитивно рассматривают такой исход.

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Владимир Озеров
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