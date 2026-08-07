Учёные выяснили, почему брак приносит счастье мужчинам, но вредит женщинам

Женатые мужчины в среднем счастливее, здоровее и зарабатывают больше холостяков. При этом у женщин статистика обратная: одинокие дамы часто чувствуют себя лучше, чем замужние. К такому выводу пришли исследования, которые в Международный день холостяка проанализировала «Газета.ru». Доля людей, никогда не состоявших в браке, в России растёт, особенно среди мужчин, однако именно они получают больше преимуществ от семейной жизни.

Психологи объясняют это несколькими факторами. Жёны чаще берут на себя контроль за питанием и визитами к врачу, мужчины в браке меньше рискуют алкоголизацией и позже обращаются за помощью. При этом у женщин всё наоборот: замужние делают больше домашней работы, меньше отдыхают и чаще испытывают стресс. Даже матери-одиночки, по данным исследований, менее загружены, чем замужние матери.

Брак положительно влияет и на здоровье мужчин: у пожилых супругов продолжительность жизни выше, но эффект у мужчин сильнее. При этом женатые мужчины зарабатывают больше холостяков — учёные называют это «премией за брак». У женщин, напротив, брак и материнство ведут к «штрафу»: перерывам в карьере и замедлению продвижения.

Эксперты сходятся в одном: в среднем брак приносит больше измеримых выгод мужчинам, но это не потому, что он «объективно полезен» им и «вреден» женщинам, а из-за несимметричного распределения труда и заботы. Проблема в том, что архаичная гендерная модель обновляется медленнее экономических реалий. Счастливый брак полезен обоим, несчастный — вреден для обеих сторон. А панацея, по мнению профессора Светланы Барматовой, — качественный партнёр и справедливое распределение мытья посуды.

А ранее Life.ru писал, что в ряде регионов России есть дополнительные выплаты за длительный брак. По словам специалиста, в Москве сумма зависит от юбилея семейной жизни. За 50 лет брака супругам положено почти 30 тысяч рублей, а за 65 и 70 лет — более 44 тысяч.