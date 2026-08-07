Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Татарстаном в ночь на 7 августа

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили беспилотник самолётного типа над Татарстаном в ночь с 6 на 7 августа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Всего за ночь над страной сбили 203 украинских БПЛА самолётного типа. В Приволжском федеральном округе, помимо республики, аппараты уничтожили в Нижегородской и Саратовской областях, Пермском крае и Башкортостане.

Режим «Беспилотная опасность» на территории региона действовал с 01:46 до 05:51. Для Альметьевска, Бугульмы и Лениногорска дополнительно вводили угрозу атаки дронов, она продлилась менее часа.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что за минувшую ночь силы ПВО уничтожили 11 вражеских беспилотников над одним городским округом и тремя районами региона. По предварительным данным, пострадавших и повреждений на земле нет.