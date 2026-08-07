Яблоку негде упасть: Побережье Зеленоградска заполонили отдыхающие с самого утра

Пляжи Зеленоградска в Калининградской области полностью заполнили отдыхающие. Видео с побережья опубликовали в соцсетях.

Пляжи Зеленоградска полностью заполнены отдыхающими. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ / zelenogradsklive

На кадрах видно, что свободных мест на береговой линии практически не осталось. Отдыхающие заняли почти всю пляжную территорию, а побережье оказалось плотно заполнено людьми.

При этом в 10:30 на пляж уже визуально был забит битком, однако спустя несколько часов людей стало ещё больше.

Ранее Life.ru рассказывал, что из-за сильной жары в Москве и Подмосковье жители и гости региона массово отправились к водоёмам, а пляжи, в том числе в Строгине, оказались переполнены отдыхающими. Там было буквально некуда кинуть полотенце, но люди не убывали.