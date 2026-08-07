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Регион
7 августа, 08:44

Яблоку негде упасть: Побережье Зеленоградска заполонили отдыхающие с самого утра

Заполненный отдыхающими пляж Зеленоградска сняли на видео

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ / zelenogradsklive

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ / zelenogradsklive

Пляжи Зеленоградска в Калининградской области полностью заполнили отдыхающие. Видео с побережья опубликовали в соцсетях.

Пляжи Зеленоградска полностью заполнены отдыхающими. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ / zelenogradsklive

На кадрах видно, что свободных мест на береговой линии практически не осталось. Отдыхающие заняли почти всю пляжную территорию, а побережье оказалось плотно заполнено людьми.

При этом в 10:30 на пляж уже визуально был забит битком, однако спустя несколько часов людей стало ещё больше.

«Челюсти» по-сахалински: Акула устроила заплыв у пляжа, пока рядом плескались дети
«Челюсти» по-сахалински: Акула устроила заплыв у пляжа, пока рядом плескались дети

Ранее Life.ru рассказывал, что из-за сильной жары в Москве и Подмосковье жители и гости региона массово отправились к водоёмам, а пляжи, в том числе в Строгине, оказались переполнены отдыхающими. Там было буквально некуда кинуть полотенце, но люди не убывали.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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