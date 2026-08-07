Лодку Конюхова «Акрос» нашли в Индийском океане спустя 16 месяцев дрейфа
Лодка «Акрос» на буксире. Обложка © Telegram / Оскар Конюхов | ТГ канал
Весельную лодку «Акрос», оставленную Фёдором Конюховым посреди Индийского океана, обнаружили после 16 месяцев свободного дрейфа. Об этом сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.
Поиски продолжались трое суток. Судно нашли 7 августа к западу от острова Реюньон, после чего взяли на буксир.
Без управления «Акрос» оставался с 29 марта 2025 года. Всё это время девятиметровую лодку несли по океану течения и ветер.
На ней Конюхов планировал пройти 18 тысяч километров от Южной Америки до Австралии за 200 дней. Однако на 115-е сутки путешественнику пришлось завершить экспедицию из-за многочисленных поломок. Его подобрал китайский сухогруз, а судно осталось в океане.
Несмотря на досрочный финиш, мореплаватель первым пересёк Южную Атлантику на вёслах через «ревущие сороковые» и «неистовые пятидесятые» широты. Этот участок он преодолел за 68 суток.
Пустой корпус «Акроса» весит 400 килограммов. Лодка оборудована водонепроницаемыми отсеками, спутниковой связью, солнечными батареями и опреснителем, а её конструкция рассчитана на сильные штормы и перевороты.
Напомним, Фёдор Конюхов прекратил переход к Австралии после отказа систем жизнеобеспечения и управления лодкой. В частности, на «Акросе» сломались блок автоматического пилотирования и основной опреснитель воды.
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