Лодку Конюхова «Акрос» нашли в Индийском океане спустя 16 месяцев дрейфа

Весельную лодку «Акрос», оставленную Фёдором Конюховым посреди Индийского океана, обнаружили после 16 месяцев свободного дрейфа. Об этом сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.

Поиски продолжались трое суток. Судно нашли 7 августа к западу от острова Реюньон, после чего взяли на буксир.

Без управления «Акрос» оставался с 29 марта 2025 года. Всё это время девятиметровую лодку несли по океану течения и ветер.

На ней Конюхов планировал пройти 18 тысяч километров от Южной Америки до Австралии за 200 дней. Однако на 115-е сутки путешественнику пришлось завершить экспедицию из-за многочисленных поломок. Его подобрал китайский сухогруз, а судно осталось в океане.

Несмотря на досрочный финиш, мореплаватель первым пересёк Южную Атлантику на вёслах через «ревущие сороковые» и «неистовые пятидесятые» широты. Этот участок он преодолел за 68 суток.

Пустой корпус «Акроса» весит 400 килограммов. Лодка оборудована водонепроницаемыми отсеками, спутниковой связью, солнечными батареями и опреснителем, а её конструкция рассчитана на сильные штормы и перевороты.

Напомним, Фёдор Конюхов прекратил переход к Австралии после отказа систем жизнеобеспечения и управления лодкой. В частности, на «Акросе» сломались блок автоматического пилотирования и основной опреснитель воды.