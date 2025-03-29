Фёдор Конюхов остановил плавание до Австралии из-за поломки лодки
Лодка Фёдора Конюхова в Южном океане. Обложка © Сайт Фёдора Конюхова
Российский путешественник Фёдор Конюхов на 114-й день перехода на вёсельной лодке от Южной Америки до Австралии принял решение об остановке плавания из-за поломок судна. Об этом сообщила его команда на официальном сайте.
«После оценки всех повреждений и неисправностей на борту вёсельной лодки команда предложила Федору Конюхову завершить переход по техническим причинам и эвакуироваться на борт проходящего судна. Это решение поддержано всеми партнёрами проекта», — сказано в публикации.
Речь идёт о поломке критических систем жизнеобеспечения и управления судном. Кроме того, сломался блок управления автоматическим пилотированием, который удерживал лодку на курсе во время штормов. Теперь оно будет поворачиваться бортом к волнам, что чревато новыми повреждениями. А ещё неделей ранее вышел из строя опреснитель, и Конюхову пришлось перейти на резервный.
Напомним, Фёдор Конюхов отправился в 200-дневный одиночный переход на вёсельной лодке «Акрос». Путешествие началось в Южной Америке, а конечной точкой маршрута должна была стать Австралия, путь был проложен через Атлантический и Индийский океаны. Этот маршрут на вёслах ещё не преодолевал ни один человек. В феврале Конюхов установил рекорд, пройдя Южную Атлантику на вёсельной лодке за 68 дней. В один момент связь с путешественником прервалась во время мощного шторма. Однако впоследствии лодку Конюхова встретило научно-экспедиционное судно «Академик Фёдоров».