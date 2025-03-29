Фёдор Конюхов остановил плавание до Австралии из-за поломки лодки

Российский путешественник Фёдор Конюхов на 114-й день перехода на вёсельной лодке от Южной Америки до Австралии принял решение об остановке плавания из-за поломок судна. Об этом сообщила его команда на официальном сайте.

«После оценки всех повреждений и неисправностей на борту вёсельной лодки команда предложила Федору Конюхову завершить переход по техническим причинам и эвакуироваться на борт проходящего судна. Это решение поддержано всеми партнёрами проекта», — сказано в публикации.