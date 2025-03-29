Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 марта, 14:22

Фёдор Конюхов остановил плавание до Австралии из-за поломки лодки

Лодка Фёдора Конюхова в Южном океане. Обложка © Сайт Фёдора Конюхова

Лодка Фёдора Конюхова в Южном океане. Обложка © Сайт Фёдора Конюхова

Российский путешественник Фёдор Конюхов на 114-й день перехода на вёсельной лодке от Южной Америки до Австралии принял решение об остановке плавания из-за поломок судна. Об этом сообщила его команда на официальном сайте.

«После оценки всех повреждений и неисправностей на борту вёсельной лодки команда предложила Федору Конюхову завершить переход по техническим причинам и эвакуироваться на борт проходящего судна. Это решение поддержано всеми партнёрами проекта», — сказано в публикации.

Речь идёт о поломке критических систем жизнеобеспечения и управления судном. Кроме того, сломался блок управления автоматическим пилотированием, который удерживал лодку на курсе во время штормов. Теперь оно будет поворачиваться бортом к волнам, что чревато новыми повреждениями. А ещё неделей ранее вышел из строя опреснитель, и Конюхову пришлось перейти на резервный.

Конюхов за 100 дней преодолел половину пути до Австралии через Южный океан
Конюхов за 100 дней преодолел половину пути до Австралии через Южный океан

Напомним, Фёдор Конюхов отправился в 200-дневный одиночный переход на вёсельной лодке «Акрос». Путешествие началось в Южной Америке, а конечной точкой маршрута должна была стать Австралия, путь был проложен через Атлантический и Индийский океаны. Этот маршрут на вёслах ещё не преодолевал ни один человек. В феврале Конюхов установил рекорд, пройдя Южную Атлантику на вёсельной лодке за 68 дней. В один момент связь с путешественником прервалась во время мощного шторма. Однако впоследствии лодку Конюхова встретило научно-экспедиционное судно «Академик Фёдоров».

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Федор Конюхов
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar