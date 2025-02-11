Фёдор Конюхов первым в истории пересёк на веслах Южную Атлантику

Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком, пересёкшим Южную Атлантику на вёсельной лодке. Ему потребовалось 68 дней, чтобы добраться от Южной Америки до Индийского океана. Он продолжил свой 200-километровый путь до Австралии. Об этом сообщает экспедиционный штаб.

«Этой ночью лодка «Акрос» пересекла 20 градусов восточной долготы (мыс Игольный, ЮАР) и вышла в Индийский океан. Фёдор Конюхов стал первым в истории, кто смог пересечь Южную Атлантику на вёсельной лодке. Причём по самому сложному и опасному маршруту в «неистовых пятидесятых» и «ревущих сороковых» широтах», — говорится в сообщении.

Для этого Конюхову потребовалось 68 суток. Впереди путешественника ждёт Индийский океан до мыса Люин (Западная Австралия). Длина этого пути составляет 4,2 тысячи морских миль.