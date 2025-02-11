Фёдор Конюхов первым в истории пересёк на веслах Южную Атлантику
Конюхов пересекает океан. Обложка © VK / Фёдор Конюхов
Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком, пересёкшим Южную Атлантику на вёсельной лодке. Ему потребовалось 68 дней, чтобы добраться от Южной Америки до Индийского океана. Он продолжил свой 200-километровый путь до Австралии. Об этом сообщает экспедиционный штаб.
«Этой ночью лодка «Акрос» пересекла 20 градусов восточной долготы (мыс Игольный, ЮАР) и вышла в Индийский океан. Фёдор Конюхов стал первым в истории, кто смог пересечь Южную Атлантику на вёсельной лодке. Причём по самому сложному и опасному маршруту в «неистовых пятидесятых» и «ревущих сороковых» широтах», — говорится в сообщении.
Для этого Конюхову потребовалось 68 суток. Впереди путешественника ждёт Индийский океан до мыса Люин (Западная Австралия). Длина этого пути составляет 4,2 тысячи морских миль.
Напомним, 5 декабря 2024 года Фёдор Конюхов начал своё 200-дневное одиночное плавание на вёсельной лодке «Акрос». Он отправился в Австралию, преодолевая Атлантический и Индийский океаны. Путешественнику предстояло преодолеть «ревущие сороковые и неистовые пятидесятые широты» Южного океана, известные суровыми условиями и сильными ветрами. До Конюхова никто не осмеливался пройти этот маршрут на вёслах. Ранее сообщалось, что в ночь на 4 февраля лодка путешественника попала в сильный шторм.