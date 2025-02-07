«Ему было приятно услышать русскую речь»: «Академик Фёдоров» встретил лодку Конюхова в Южной Атлантике после шторма

В Южной Атлантике состоялась встреча научно-экспедиционного судна «Академик Фёдоров» и лодки «Акрос» Фёдора Конюхова. Она готовилась трое суток. Экипаж НЭС проверил связь с 73-летним путешественником, убедился в работе системы АИС, а также пожелал морскому путнику успешного завершения масштабного заплыва.

Инициатором встречи стала команда Конюхова, которая заметила движение «Академика Фёдорова» неподалёку от путешественника. Пока штаб налаживал связи с судном, сам Конюхов находился в эпицентре десятибалльного шторма и сообщал о повреждении систем навигации и связи. После сближения экипаж НЭС провёл фото- и видеофиксацию лодки и гребца в Южной Атлантике.

«Федор Конюхов на палубе в добром здравии, машет рукой. <…> Ему было очень приятно услышать в эфире русскую речь впервые за 63 дня плавания», — сообщается в официальном канале экспедиционного штаба.

Лодка Фёдора Конюхова. Видео © VK / Фёдор Конюхов