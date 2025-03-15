Конюхов за 100 дней преодолел половину пути до Австралии через Южный океан

Известный российский путешественник Фёдор Конюхов уже 100 дней на вёсельной лодке добирается от Южной Америки до Австралии. Он преодолел ровно половину маршрута, сообщили в его экспедиционном штабе.

«Сегодня ровно 100 дней, как Фёдор Конюхов совершает уникальный одиночный переход на вёсельной лодке «Акрос» через Южный океан от Южной Америки до Австралии. Этот маршрут ранее никто не проходил. [Потребуется] ориентировочно 200 дней в пути. До предполагаемого места финиша в Западной Австралии 6,1 тыс. км», — указано в сообщении.

В штабе Конюхова добавили, что Южная Атлантика оказалась гостеприимней Индийского океана. Скорость продвижения транспорта в Атлантике почти в два раза выше. Также за последние полтора месяца путешественник не попадал в разрушительные штормы. По словам Конюхова, лодка сильно обросла в кормовой части, так как туда не добраться щётками. Именно это заметно замедляет движение, пояснил он.