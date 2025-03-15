Конюхов за 100 дней преодолел половину пути до Австралии через Южный океан
Фёдор Конюхов за 100 дней прошёл на вёсельной лодке половину пути до Австралии
Фёдор Конюхов. Обложка © konyukhov.ru
Известный российский путешественник Фёдор Конюхов уже 100 дней на вёсельной лодке добирается от Южной Америки до Австралии. Он преодолел ровно половину маршрута, сообщили в его экспедиционном штабе.
Фёдор Конюхов путешествует на вёсельной лодке. Видео © konyukhov.ru
«Сегодня ровно 100 дней, как Фёдор Конюхов совершает уникальный одиночный переход на вёсельной лодке «Акрос» через Южный океан от Южной Америки до Австралии. Этот маршрут ранее никто не проходил. [Потребуется] ориентировочно 200 дней в пути. До предполагаемого места финиша в Западной Австралии 6,1 тыс. км», — указано в сообщении.
В штабе Конюхова добавили, что Южная Атлантика оказалась гостеприимней Индийского океана. Скорость продвижения транспорта в Атлантике почти в два раза выше. Также за последние полтора месяца путешественник не попадал в разрушительные штормы. По словам Конюхова, лодка сильно обросла в кормовой части, так как туда не добраться щётками. Именно это заметно замедляет движение, пояснил он.
Напомним, что 5 декабря 2024 года Фёдор Конюхов начал своё 200-дневное одиночное плавание на вёсельной лодке «Акрос». Путешественник отправился в Австралию, преодолевая Атлантический и Индийский океаны. До Конюхова никто не осмеливался пройти этот маршрут на вёслах. В феврале Конюхов стал первым человеком, который пересёк Южную Атлантику на вёсельной лодке, потратив на это 68 дней. В какой-то момент он перестал выходить на связь, попав в мощный шторм. Однако позже НЭС «Академик Фёдоров» встретило лодку Конюхова в Южной Атлантике.