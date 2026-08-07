Мать украинского военного избили и вышвырнули из автобуса за русскую речь

Во Львовской области мать украинского военнослужащего избили и вышвырнули из автобуса после конфликта из-за русского языка. Об этом мужчина рассказал в своём блоге в соцсетях.

Мать бойца ВСУ избили в автобусе за русскую речь. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ pushistykot_

Военный сообщил, что его мать возвращалась из Польши и во время поездки пассажиры начали делать ей замечания из-за того, что она разговаривала по-русски. Словесный конфликт перерос в драку: женщину ударили, после чего высадили на трассе.

Последствия избиения. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ pushistykot_

«Мать приехала на Украину, патриоты львовские побили мать, потому что не разговаривает на украинском языке, и выперли с автобуса. Теперь стоит ловит другой автобус на трассе. Ну и (зачем) оно надо защищать вас?», — написал военнослужащий.

Позднее он также заявил, что нападавшие требуют «500 баксов на лапу», а полиция встала на их сторону. Мужчина опубликовал фотографию матери с синяком под глазом и сообщил, что ситуация «ещё решается».

По его словам, некоторые знакомые военнослужащие уже выразили намерение приехать во Львовскую область, чтобы разобраться в произошедшем, в том числе с человеком (в тёмных очках), которого автор публикации считает причастным к нападению.

Ранее командир батальона беспилотных систем ВСУ с позывным Гайка заявила, что принципиально продолжает говорить по-русски, несмотря на свободное владение украинским языком. По её словам, она использует тот язык, который считает удобным, и переходит на украинский только в случае необходимости. Военнослужащая также раскритиковала тех, кто осуждает её языковой выбор, отметив, что многие из них и вовсе живут за пределами Украины.