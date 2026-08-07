Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 08:53

Путин скорректировал правила ношения формы для казаков Северо-Запада

Обложка © МАКС / Российское казачество

Обложка © МАКС / Российское казачество

Для членов Северо-Западного войскового казачьего общества изменили положения о форме одежды и знаках различия по чинам. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Северо-Западное общество добавили в действующие перечни: в разделах о форме — вместе с Волжским и Оренбургским войсками, а в положениях о знаках различия — с Оренбургским и Терским. Документ вступил в силу со дня подписания.

Шестерых уничтожил и спас своих: За что казаку Остапенко присвоили звание Героя России посмертно
Шестерых уничтожил и спас своих: За что казаку Остапенко присвоили звание Героя России посмертно

Напомним, в апреле Путин учредил герб, знамя и флаг Северо-Западного войскового казачьего общества. Аналогичная официальная символика была утверждена для Всероссийского казачьего общества.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar