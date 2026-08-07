Путин скорректировал правила ношения формы для казаков Северо-Запада

Для членов Северо-Западного войскового казачьего общества изменили положения о форме одежды и знаках различия по чинам. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Северо-Западное общество добавили в действующие перечни: в разделах о форме — вместе с Волжским и Оренбургским войсками, а в положениях о знаках различия — с Оренбургским и Терским. Документ вступил в силу со дня подписания.

Напомним, в апреле Путин учредил герб, знамя и флаг Северо-Западного войскового казачьего общества. Аналогичная официальная символика была утверждена для Всероссийского казачьего общества.