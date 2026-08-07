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7 августа, 09:13
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«Герань» остановила, «Искандер» добил: МО РФ показало удар по эшелону ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении эшелона с техникой ВСУ под Днепропетровском

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Военный эшелон с техникой ВСУ был поражён возле населённого пункта Вишнёвое в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны России, опубликовав кадры удара.

Поражение эшелона ВСУ в районе Вишнёвого Днепропетровской области. Видео © Telegram / Минобороны России

По данным ведомства, сначала беспилотник «Герань» атаковал локомотив и обездвижил состав. После остановки по эшелону применили ракету оперативно-тактического комплекса «Искандер».

В министерстве заявили, что разведывательный дрон зафиксировал уничтожение намеченных целей. Другие подробности операции и состав перевозившейся техники не приводятся.

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Также в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Армии России вечером 6 августа и утром 7 августа продолжили наносить удары по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В частности в черноморской акватории были поражены три сухогруза.

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Юрий Лысенко
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