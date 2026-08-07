Учёные решили кормить львов в зоопарке целыми тушами, и они озверели

Учёные Университета Аделаиды и парка Monarto Safari Park в Австралии провели эксперимент, в котором трём взрослым самцам африканских львов вместо обычного рациона начали давать целые туши — около 200 килограммов каждые девять дней. За три месяца восемь камер фиксировали поведение хищников. Исследование опубликовано в Phys.org.

В дни получения туш львы ели почти в три раза дольше обычного. Они рвали, тянули и разделывали пищу, демонстрируя естественные для дикой природы действия. После еды хищники долго отдыхали, а по мере наступления голодного периода их активность возрастала. Такой цикл сытости и голода напоминает жизнь диких львов в саванне.

Стереотипное поведение — повторяющиеся движения — не усилилось в голодные дни, но было связано с приходом смотрителей или переводами в другие вольеры. Агрессии не зафиксировано. Исследователи подчеркивают: оценивать влияние кормления нужно по всему циклу, а не по одному событию. В будущем они планируют добавить физиологические измерения, чтобы точнее оценить благополучие животных.

Ранее в индийском штате Гуджарат отловили шесть азиатских львов, которые за трое суток стали причиной гибели двух местных жителей. 17 июня возле деревни Гадхада обнаружили тело 15-летнего подростка из соседнего поселения — на месте эксперты нашли гривные волосы, а вскоре в том же районе удалось поймать пару взрослых хищников.