Сибиряка лишили прав за пьяную езду очень похожего брата, он добился справедливости в Верховном суде

В России признали незаконным лишение прав за управление автомобилем в нетрезвом виде, если личность водителя не подтверждена документально. Такое решение Верховный суд вынес по делу жителя Новосибирска, которого наказали за пьяную езду, хотя за рулём он не сидел.

Как пишет ТАСС, Toyota, зарегистрированная на мужчину, была остановлена сотрудниками Госавтоинспекции. Им водитель представился Дмитрием Шелухиным, но на самом деле это был его двоюродный брат, внешний очень похожий на истца. Документов мужчина не предъявил — его личность «установили», сравнив внешность с фото в базе ведомства.

Суд оштрафовал Дмитрия на 30 тысяч рублей и лишил прав на полтора года. Мужчина обжаловал решение и дошёл до Верховного суда. Инстанция решила, что невозможность подтвердить личность по документам является неустранимым сомнением, которое трактуется в пользу водителя.

«Постановление <...> отменить. Производство по данному делу об административном правонарушении прекратить», — решила Фемида.

Ранее Верховный суд вступился за студента, которого выселили из университетского общежития из-за отсутствия во время каникул. Он посчитал решение университета необоснованным, с чем согласилась инстанция.