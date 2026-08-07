Международная группа учёных из Италии и США обнаружила ранее неизвестный многокомпонентный металлический сплав. Он образовался в первые секунды после атомной бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года. Исследователи изучали хиросимиты — микроскопические стеклянные сферулы, сохранившиеся в песках залива Хиросима. Результаты опубликованы в журнале Science Advances.

В одной из частиц размером около 10 микрометров учёные нашли сплав на основе железа с примесями хрома, никеля, кремния, молибдена, марганца и алюминия. Его особенность — кристаллическая структура типа AlAu4, ранее не известная для материалов такого состава. При обычных металлургических процессах подобные структуры не возникают. Исследователи исключили версию о промышленном происхождении частицы: сочетание состава и структуры не соответствует известным сплавам.

По мнению учёных, сплав сформировался в огненном шаре, где температура превышала 7000°C. Пары различных металлов смешались, а затем мгновенно остыли, закрепив необычную метастабильную структуру. Это первый случай обнаружения подобного материала. Практическое применение пока не ясно — его свойства ещё не изучены. Открытие подтверждает, что атомные взрывы способны создавать сложные кристаллические структуры.

Ранее на траурной церемонии, посвящённой 81-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, мэр города Кадзуми Мацуи обвинил Россию в том, что она использует ядерное оружие как средство устрашения. При этом политик ни словом не упомянул Соединённые Штаты, которые непосредственно осуществили ту бомбардировку в 1945 году.