Учёные связали увеличение числа деревьев в городах со снижением смертности

Ежегодное уменьшение площади древесного покрова в городах может быть связано с увеличением смертности. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие изменения в районах Чикаго за 2011–2021 годы, пишет журнал GeoHealth.

Учёные сопоставили данные о древесном покрове, летних температурах, демографии и смертности. Анализ показал, что само по себе количество деревьев в районе не было статистически связано с уровнем смертности. Однако ежегодное увеличение площади древесного покрова сопровождалось примерно 10-процентным снижением смертности от всех причин.

Наиболее выраженная связь наблюдалась для смертности от сердечно-сосудистых, респираторных, психических и некоторых заболеваний опорно-двигательного аппарата. Исследователи также выяснили, что в самых жарких районах Чикаго рост потерь древесного покрова сопровождался увеличением смертности.

Всего за время наблюдения исследователи проанализировали данные о более чем 220 тысячах случаев смерти. Особое внимание они уделили районам на юге и западе города, где одновременно фиксировались более высокие температуры, сокращение древесного покрова и повышенные показатели смертности.

Авторы подчёркивают, что работа выявила статистическую связь, но не доказывает прямую причинно-следственную зависимость между посадкой деревьев и снижением смертности. Тем не менее, по их мнению, сохранение и расширение городских зелёных насаждений, особенно в наиболее жарких районах, может стать важной мерой адаптации к изменению климата и улучшения здоровья населения.