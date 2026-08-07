Военный эксперт раскрыл роль США в атаках Украины на регионы России

Возобновление обмена разведданными между США и Украиной могло помочь Киеву при подготовке массированных атак беспилотников на российские регионы. Американская разведывательная информация, в частности, позволяет прокладывать маршруты дальних ударов с учётом расположения систем противовоздушной обороны, считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Он связал активизацию сотрудничества Вашингтона и Киева с последними налётами на центральную часть России. По мнению специалиста, беспилотники могли запускать из разных районов, в том числе Черниговской и Сумской областей, рассчитывая перегрузить систему наблюдения и ПВО одновременными ударами по нескольким направлениям.

Противостоять такой тактике необходимо за счёт дальнейшего усиления противовоздушной обороны и мобильных огневых групп, считает специалист. Одновременно, по его словам, следует поражать всю инфраструктуру, связанную с беспилотниками: стартовые площадки, логистические узлы, места сборки, производства и пункты управления.

«Если Киев не может держать фронт, он будет бить по тылам — это их тактика. Наша задача — методично уничтожать военно-промышленный потенциал Украины, и наши военные это делают», — заключил собеседник сайта MK.ru.

Напомним, 6 августа Ярославская область пережила самую масштабную атаку беспилотников с начала СВО — силы ПВО и РЭБ ликвидировали 93 дрона, четыре человека получили осколочные ранения, были повреждены дома, а обломки упали на территорию НПЗ. В тот же день российские средства ПВО сбили 281 украинский беспилотник над 13 регионами страны.