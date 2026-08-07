Громкий хлопок в Москве 7 августа: что это было и при чём тут Су-35

Утром 7 августа жители разных районов Москвы и ближайшего Подмосковья услышали мощный громкий звук, похожий на взрыв. Сообщения о хлопке начали появляться около 11:15. По версии источников нескольких СМИ, причиной мог стать пролёт истребителя Су-35 на сверхзвуковой скорости. Однако официального подтверждения этой версии от Минобороны России на момент публикации нет.

Громкий звук слышали в разных частях столицы. Очевидцы сообщали о нём на юго-западе Москвы, в Солнцеве, Конькове, районе проспекта Вернадского и Коммунарке. Сообщения поступали и из других районов Москвы и Подмосковья. Некоторые жители рассказывали о вибрации окон и стен.

Что за громкий звук услышали в Москве 7 августа

Первые сообщения о сильном хлопке появились около 11:15 7 августа. Звук оказался настолько громким, что жители разных районов Москвы сначала приняли его за взрыв.

MSK1 сообщал, что звонки поступали в том числе в МЧС. На тот момент у экстренного ведомства не было информации, которая позволяла бы однозначно объяснить происхождение звука.

Позднее 360.ru со ссылкой на осведомлённый источник сообщил, что причиной мог стать пролёт истребителя Су-35. Источник издания также утверждал, что пуски средств ПВО в этот момент не производились. Аналогичную версию со ссылкой на информированный источник опубликовало «Радио 1».

Поскольку официального сообщения Минобороны о конкретном полёте пока нет, версию о Су-35 корректно считать предварительной.

Почему хлопок в Москве связывают с Су-35

Су-35 способен летать значительно быстрее скорости звука. Согласно характеристикам «Рособоронэкспорта», максимальная скорость истребителя достигает М=2,25 — то есть примерно в 2,25 раза превышает скорость звука при соответствующих условиях полёта.

Максимальная скорость Су-35 составляет М=2,25, тогда как гиперзвуковой диапазон начинается от М=5. Инфографика © Life.ru

При движении самолёта быстрее звука вокруг него формируются ударные волны. Когда такая волна достигает поверхности земли и проходит через место, где находится наблюдатель, человек слышит резкий хлопок — звуковой удар.

Он действительно может напоминать взрыв или очень сильный раскат грома. Поэтому сообщения москвичей о резком одиночном грохоте в целом совместимы с версией о сверхзвуковом самолёте.

Су-35 летел на гиперзвуке?

Нет, формулировка о «гиперзвуковой скорости Су-35», появившаяся в части публикаций, технически некорректна.

Гиперзвуковыми принято считать скорости от М=5, то есть в пять и более раз выше скорости звука. Максимальная скорость Су-35, согласно данным «Рособоронэкспорта», составляет М=2,25.

Следовательно, Су-35 является сверхзвуковым самолётом, но развивать гиперзвуковую скорость не может.

Поэтому, если причиной громкого хлопка 7 августа действительно стал Су-35, речь могла идти именно о сверхзвуковом полёте.

Что такое звуковой удар самолёта

Звуковой удар возникает из-за ударных волн, которые создаёт объект, движущийся быстрее скорости звука.

При обычном полёте звуковые волны успевают расходиться от самолёта во все стороны. Когда самолёт разгоняется быстрее звука, он начинает двигаться быстрее создаваемых им звуковых возмущений. Волны складываются в своеобразный конус позади летящего объекта.

Когда граница этого конуса проходит через наблюдателя на земле, тот слышит резкий хлопок.

Есть распространённое заблуждение, что самолёт «хлопает» только один раз непосредственно в момент преодоления звукового барьера. На самом деле ударные волны существуют всё время, пока самолёт движется на сверхзвуковой скорости. Хлопок слышит конкретный наблюдатель тогда, когда через его местоположение проходит эта волна.

Поэтому громкий звук над Москвой сам по себе не означает, что самолёт разогнался выше скорости звука именно непосредственно над тем районом, где его услышали.

Почему громкий хлопок услышали сразу в разных районах Москвы

Звуковой удар способен распространяться на значительной территории вдоль маршрута сверхзвукового самолёта. Люди, находящиеся в разных точках под зоной прохождения ударной волны, могут услышать похожий хлопок с небольшой разницей во времени.

Громкость зависит от скорости и высоты самолёта, его размеров, траектории полёта и состояния атмосферы. При достаточно интенсивной волне могут кратковременно дрожать окна или другие элементы зданий.

Именно поэтому рассказы москвичей о громком звуке одновременно в удалённых друг от друга районах сами по себе не противоречат версии о звуковом ударе.

Был ли 7 августа взрыв в Москве

На момент подготовки материала подтверждений того, что громкий звук около 11:15 был вызван взрывом, нет.

Несколько СМИ со ссылкой на собственные источники связывают хлопок с пролётом Су-35 на сверхзвуковой скорости. Источники также заявляют, что с работой ПВО этот звук связан не был.