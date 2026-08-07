Минобороны: ВС РФ за неделю поразили 34 судна, работавших на ВСУ

Российские войска за минувшую неделю поразили 34 морских судна, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

«В течение недели поражено 34 морских судна, действующих в интересах ВСУ, в том числе 31 типа сухогруз и три буксира», — сказано в публикации.

В частности, российские военные вечером 6 августа и утром 7 августа нанесли удары беспилотниками по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В акватории Чёрного моря поражены три сухогруза с военными грузами, уточнили в МО РФ.