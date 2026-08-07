Российские войска за прошедшую неделю взяли под контроль восемь населённых пунктов в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ. Пять из них находятся в Харьковской области.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» заняли Белый Колодезь, Устиновку и Бакшеевку в Харьковской области, а также Рыжевку в Сумской. Накануне под контроль российских сил, как утверждает МО, перешло Анискино.

Ещё один населённый пункт в Харьковской области — Ольговку — заняли подразделения группировки «Запад».

На Запорожском направлении Минобороны сообщило об освобождении Любицкого и Зарницы. Их взяли под контроль военнослужащие группировки «Восток».

Таким образом, согласно недельной сводке российского военного ведомства, география продвижения охватила Харьковскую, Сумскую и Запорожскую области.