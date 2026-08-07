ИИ впервые спроектировал искусственные штаммы вирусов с нуля

Учёные из американского Института Arc впервые применили ИИ для проектирования полных геномов жизнеспособных бактериофагов — вирусов, поражающих бактериальные клетки. Созданные вирусы уничтожили устойчивые к природным фагам штаммы кишечной палочки. Исследование опубликовано в журнале Science.

Используя геномные языковые модели Evo 1 и Evo 2, исследователи сгенерировали тысячи вариантов геномов на основе природного фага ФХ174. Почти 300 из них синтезировали и протестировали в лаборатории. В результате удалось получить 16 жизнеспособных бактериофагов с уникальными мутациями и регуляторными элементами.

Разработка призвана решить проблему устойчивости бактерий к антибиотикам. По словам авторов, достижение закладывает фундаментальную основу для проектирования биологических функций с помощью ИИ на уровне всего генома.

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