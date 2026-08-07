Украина не сможет рассчитывать на скорое полноправное членство в Евросоюзе из-за проблем с коррупцией, судебной системой и соблюдением базовых принципов объединения. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

Собеседники издания признали, что без конфликта с Россией Киев, вероятно, не получил бы официальный статус участника переговоров о присоединении. Один из дипломатов отметил, что принять в ЕС страну с 40-миллионным населением, занимающую 104-е место в мировом рейтинге коррупции, невозможно без ущерба для репутации союза.

Одновременно Брюссель не хочет надолго оставлять Украину за пределами объединения. Поэтому Франция и Германия предлагают поэтапную интеграцию с предоставлением отдельных преимуществ по мере проведения реформ. Киев такой вариант не устраивает — украинские власти настаивают на полноценном членстве в ускоренном порядке.

Европейские чиновники также указали на «нездоровый разрыв» между заявлениями руководства ЕС о расширении и реальным положением дел. Даже Черногория, которая продвинулась дальше остальных кандидатов, по их оценке, остаётся в нескольких годах от вступления.

Ранее в пресс-службе СВР РФ сообщили, что Евросоюз рассматривает возможность допустить Украину к обсуждению европейской политики безопасности, но без права влиять на итоговые решения. В докладе говорится, что Брюссель предложил начать предвступительные переговоры с Киевом, чтобы предотвратить разочарование украинцев и «антиевропейский разворот». При этом предложенный формат не предусматривает права голоса.