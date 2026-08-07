«Печальное зрелище»: Поклонники снова возмущены «мычащим» на сцене Глебом Самойловым

Состояние 56-летнего музыканта Глеба Самойлова, бывшего лидера группы «Агата Кристи», вызвало серьёзную тревогу у поклонников после его выступления в Москве. Пользователи соцсетей назвали происходящее на сцене «печальным зрелищем».

Пользователей встревожило состояние Глеба Самойлова на концерте в Москве. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / effanazy

В комментариях звучат опасения за жизнь артиста. Многие требуют отправить музыканта в реабилитационный центр, а другие прямо называют поведение артиста на сцене «мычанием». Официальных комментариев от самого Самойлова или его представителей пока не поступало.

Это не первый случай, когда поклонники обращают внимание на состояние Глеба Самойлова. Ранее фанаты группы «Агата Кристи» выражали недовольство на концерте его сольного проекта в Алма-Ате. На видеозаписях музыкант едва стоял на ногах, что вызвало предположения о его неадекватном состоянии.