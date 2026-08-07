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7 августа, 11:14

«Печальное зрелище»: Поклонники снова возмущены «мычащим» на сцене Глебом Самойловым

Пользователей встревожило состояние Глеба Самойлова на концерте в Москве

Глеб Самойлов. Обложка © РИА Новости / Алексей Майшев

Глеб Самойлов. Обложка © РИА Новости / Алексей Майшев

Состояние 56-летнего музыканта Глеба Самойлова, бывшего лидера группы «Агата Кристи», вызвало серьёзную тревогу у поклонников после его выступления в Москве. Пользователи соцсетей назвали происходящее на сцене «печальным зрелищем».

Пользователей встревожило состояние Глеба Самойлова на концерте в Москве. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / effanazy

В комментариях звучат опасения за жизнь артиста. Многие требуют отправить музыканта в реабилитационный центр, а другие прямо называют поведение артиста на сцене «мычанием». Официальных комментариев от самого Самойлова или его представителей пока не поступало.

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Это не первый случай, когда поклонники обращают внимание на состояние Глеба Самойлова. Ранее фанаты группы «Агата Кристи» выражали недовольство на концерте его сольного проекта в Алма-Ате. На видеозаписях музыкант едва стоял на ногах, что вызвало предположения о его неадекватном состоянии.

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Александра Мышляева
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