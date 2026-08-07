Крупный производитель школьной канцелярии снизил цены в преддверии Дня знаний

Компания «Комус» по предложению Федеральной антимонопольной службы скорректировала цены на социально значимые школьные товары. В преддверии нового учебного года организация снизила стоимость 94 позиций в среднем на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В список вошли тетради, пеналы, наборы канцелярии и другие товары для учёбы, рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, ритейлер зафиксировал на уровне прошлого года цены на 280 наименований. Установленные тарифы будут действовать до 30 сентября, а компания обещает поддерживать наличие востребованного ассортимента в своих магазинах в течение всего учебного года.

Помимо снижения цен, «Комус» запустил серию акций: на портфели и рюкзаки предоставляется скидка 30% до середины сентября, на 100 ключевых позиций — снижение на 20%. С 1 августа на тетради объёмом 24, 48, 80 и 96 листов действует кешбэк в 10%.

В ФАС отметили, что подобная инициатива является примером ответственного ценообразования и позитивно влияет на доступность товаров для родителей школьников. Это уже третий год, когда компания добровольно ограничивает цены в период подготовки к 1 сентября. Регулятор рассчитывает, что другие игроки рынка также присоединятся к практике социальных скидок.

Ранее преподаватель Елена Потрясаева посоветовала не выходить за рамки бюджета при подготовке к школе, отметив, что итоговая сумма часто превышает план из-за дефицита времени и эмоциональной нагрузки, заставляя родителей покупать лишнее под влиянием маркетинга. Она рекомендовала сначала приобрести только минимальный набор — одежду, обувь, рюкзак и канцелярию, так как точные списки тетрадей и материалов часто появляются после начала занятий.