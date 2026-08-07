Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 11:20

А «Искандеры» утонут? Финляндия хочет восстановить болота на границе, чтобы защититься от России

Yle: Финляндия хочет использовать приграничные болота как элемент обороны

Российско-финская граница. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kai Kuntola

Российско-финская граница. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kai Kuntola

Власти Финляндии рассматривают возможность использовать приграничные болота для усиления обороны страны. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на доклад рабочей группы министерств окружающей среды и обороны.

По данным издания, речь идёт о восстановлении болот, чтобы сделать их более водонасыщенными и труднопроходимыми. Предполагается, что в случае возможного конфликта такая местность сможет затруднить передвижение войск.

По оценке авторов отчёта, в Финляндии насчитывается не менее 180 тысяч гектаров болот, восстановление которых одновременно принесло бы экологическую пользу и могло бы использоваться в интересах обороны.

В Финляндии одобрили работу первого в мире подземного хранилища ядерных отходов
В Финляндии одобрили работу первого в мире подземного хранилища ядерных отходов

Ранее Финляндия закрыла охотничьи калитки на границе с Россией из-за вспышки африканской чумы свиней у поросят в Виролахти, и точные причины заноса неизвестны. Представитель Киммо Громофф сообщил, что проходы закрыты до особого распоряжения, а в округе введён запрет на охоту, лесозаготовки и выгул собак, а также на сбор грибов и ягод в трёхкилометровой зоне.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar