А «Искандеры» утонут? Финляндия хочет восстановить болота на границе, чтобы защититься от России

Власти Финляндии рассматривают возможность использовать приграничные болота для усиления обороны страны. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на доклад рабочей группы министерств окружающей среды и обороны.

По данным издания, речь идёт о восстановлении болот, чтобы сделать их более водонасыщенными и труднопроходимыми. Предполагается, что в случае возможного конфликта такая местность сможет затруднить передвижение войск.

По оценке авторов отчёта, в Финляндии насчитывается не менее 180 тысяч гектаров болот, восстановление которых одновременно принесло бы экологическую пользу и могло бы использоваться в интересах обороны.

Ранее Финляндия закрыла охотничьи калитки на границе с Россией из-за вспышки африканской чумы свиней у поросят в Виролахти, и точные причины заноса неизвестны. Представитель Киммо Громофф сообщил, что проходы закрыты до особого распоряжения, а в округе введён запрет на охоту, лесозаготовки и выгул собак, а также на сбор грибов и ягод в трёхкилометровой зоне.